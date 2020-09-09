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بعد معرض برلين .. هواتف 5G بجميع فئات الأسعار قريباً

بعد معرض برلين .. هواتف 5G بجميع فئات الأسعار قريباً
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تواصل – وكالات:

شهدت فعاليات معرض IFA للإلكترونيات، في العاصمة الألمانية برلين، ظهور هواتف 5G في جميع فئات الأسعار تقريباً.

ويعتبر هاتف سامسونغ Galaxy Z Fold2 5G القابل للطي أغلى هذه الهواتف على الإطلاق، وأكدت الشركة الكورية الجنوبية أنها طورت الهاتف الذكي الجديد بتجهيزه بشاشة أكبر على الجانب الخارجي، ويمتاز الموديل الجديد بشاشة 7.3 بوصة وبتكلفة تبلغ 1950 يورو.

وشهد جناح شركة آسوس التايوانية عرض هواتف ذكية من الفئة الفاخرة، ولكنها أرخص بكثير من سامسونغ القابل للطي، مثل الموديل Zenfone 7 Pro الجديد، بـ 800 يورو، والذي يعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon 865 Plus وهو نفس المعالج المستخدم في هاتف سامسونغ Galaxy Z Fold2 5G.

ومن مزايا هاتف آسوس من الموديل السابق، آلية الطي، إذ تطوى الكاميرا الأمامية للأعلى عند الحاجة لها، وتتيح هذه الآلية أيضا تجهيز الهاتف بشاشة AMOLED دون حواف تقريباً قياس 6.67 بوصة وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز.

بدائل منخفضة التكلفة

وقدمت سامسونغ أيضاً بعض البدائل منخفضة التكلفة لهاتفها Galaxy Z Fold2 5G القابل للطي، إذ عرضت هاتفها A42 5G من الفئة المتوسطة، بـ 369 يورو، ويمتاز هذا الهاتف بالتعامل مع معدلات نقل البيانات العالية، التي يوفرها الجيل الخامس 5G لشبكة الاتصالات الهاتفية المحمولة.

وينافس الموديل الجديد من سامسونغ العديد من الهواتف الذكية الأخرى مثل هاتف وان بلس Nord وهواوي P40 Lite 5G وهاتف موتورولا Moto G 5G Plus وشاومي Mi 10 Lite 5G.

وكشفت شركة شاومي الصينية أيضاً هاتفاً ذكياً جديداً يدعم الجيل الخامس 5G بأقل من 300 يورو، ومن المقرر طرحه في سبتمبر الجاري.

ويأتي الموديل الجديد من سلسلة Mi-10، التي تشتمل على معالج كوالكوم Snapdragon من الجيل السابع.

وأوضحت شركة كوالكوم، المتخصصة في إنتاج المعالجات، في معرض IFA للإلكترونيات، كيفية طرح تقنية 5G في الموديلات الأساسية منخفضة الكلفة مروراً بموديلات الفئة المتوسطة، وذلك بإطلاق سلسلة المعالجات Snapdragon 4، ومن المتوقع ظهور الهواتف الذكية الأولى المزودة بهذه المعالجات مع بداية 2021.

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