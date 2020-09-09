الشيخ الخثلان يوضح حكم طاعة الوالد في «شراء الدخان» (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له.

وقال الخثلان، خلال برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”:” الوالدان واجب طاعتهما ولكن في المعروف”.

وأضاف: “نهى الله عز وجل الولد عن طاعة والديه في معصية الله الوالدين، إذا أمرا أولادهما بمعصية الله فلا يطاعان”.

وتابع الشيخ الخثلان، “لا تطع أباك فيما أمرك به في معصية الله، ولكن صاحبه في الدنيا معروفا وأحسن إليه وبر به لكن ما أمرك به من معصية لا تطعه فيها”.