«الموارد البشرية» توجه رسالة لمستفيدي «الضمان» بشأن تحديث البيانات

تواصل – فريق التحرير:
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم لدى الوزارة.
وقالت الموارد البشرية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: عزيزي مستفيد الضمان الاجتماعي سارع بتحديث بياناتك لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن تحديث البيانات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
عزيزي مستفيد#الضمان_الاجتماعي:
سارع بتحديث بياناتك لدى#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعيةعبر الرابط التالي:https://t.co/VPpS1DcRXIpic.twitter.com/IBMPH1ZJNR
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA)September 9, 2020