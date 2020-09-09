«الموارد البشرية» توجه رسالة لمستفيدي «الضمان» بشأن تحديث البيانات

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم لدى الوزارة.

وقالت الموارد البشرية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: عزيزي مستفيد الضمان الاجتماعي سارع بتحديث بياناتك لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن تحديث البيانات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).