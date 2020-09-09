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«النقد» تطرح مسودتي الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جاري

«النقد» تطرح مسودتي الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جاري
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، طرحَ مسودة الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جارٍ للأفراد، ومسودة الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جارٍ للأشخاص الاعتباريين، داعيةً في هذا الصدد العموم والمختصين – تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة – إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم عليهما.

وأوضحت مؤسسة النقد، في بيان لها، أن هاتين الصيغتين تهدفان إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية الجارية، وتوحيدها بمستوى جودة مرتفع، إلى جانب إيجاد أحكام وشروط واضحة لكلا طرفي الاتفاقية، لاسيما أن هذه الحسابات أصبحت أحد أهم المنتجات التي تقدمها البنوك والمصارف.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين حيال الصيغتين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال (30) يوماً، بدءاً من تاريخ 20 / 1 / 1442هـ الموافق 9 / 9 / 2020م، عبر البريد الإلكتروني: (BankingPolicy@SAMA.GOV.SA)، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغتين النهائيتين، ويمكن الاطّلاع عليهما وعلى نموذج وإبداء المرئيات والملاحظات من خلال الرابط: (اضغط هنــا).

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