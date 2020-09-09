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انفجار قوى فى ولاية أوريجون الأمريكية نتيجة حرائق الغابات (فيديو)

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تواصل – وكالات:

شهدت غابة مجاورة لمدينة تالينت بولاية أوريجون الأمريكية انفجاراً قوياً، حدث جراء حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات أمريكية هذه الأيام.

ونشر موقع “روسيا اليوم”، مقطع فيديو يوضح لحظة وقوع الانفجار ضمن إحدى حرائق الغابات المستمرة منذ أيام، فيما يكافح رجال الإطفاء لتعزيز التصدى لها قبيل طقس من المتوقع أن يكون أكثر حرارة.

وأسفر اندلاع حرائق الغابات الشرسة عن مقتل عدة أشخاص وتدمير العديد من المنازل، ومن المتوقع أن تتدهور الأوضاع مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود أى مؤشرات على هطول المطر.

 

 

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