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«هيئة المنافسة» تحقق بشأن تواطؤ 18 مؤسسة في عطاءات وعروض مشروعات حكومية

«هيئة المنافسة» تحقق بشأن تواطؤ 18 مؤسسة في عطاءات وعروض مشروعات حكومية
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تواصل – فريق التحرير:

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام (18) منشأة بالتواطؤ في العطاءات والعروض لمشاريع حكومية متعددة.

كما تضمن القرار البدء بالتحقيق حول احتمال قيام منشآت عاملة في القطاع الإعلامي بالاتفاق على إقصاء منشأة من السوق، كما أصدر مجلس الهيئة قراراً بالبدء باتخاذ إجراءات التحقيق حول احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في إنتاج الأغذية بالاتفاق على رفع وتحديد الأسعار، بحسب “صحيفة المال”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والستين لمجلس الإدارة والذي ترأسه الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، والذي عُقد اليوم الأربعاء 2/ 9/ 2020م بحضور الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة عضاء المجلس.

 

 

 

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