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«متحدث الصحة» يعلن إطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق «توكلنا»

«متحدث الصحة» يعلن إطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق «توكلنا»
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن المتحدثالرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن إطلاق خدمة جديدة بمسمى “تصريح تجمع” في تطبيق توكلنا التابع للوزارة.

وأوضح متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، حول آخر مستجدات فيروس كورونا، أن خدمة “تصريح تجمع” إضافة جديدة لاحترازات مواجهة فيروس كورونا، حيث تتيح الحصول على كود مخصص للزائرين.

وأشار إلى أن الفئات الخطرة بسبب كورونا معظمها تستجيب للشفاء من الفيروس، لافتاً إلى أن إجراء فحص كورونا يكون في حال توصية الطبيب أو التقييم الذاتي.

وأكد أن ظهور الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي في التعامل معه، مشدداً على أن الأمور -ولله الحمد – في المملكة تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انحسار ونزول.

 

 

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