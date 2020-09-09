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وزير الخارجية: المملكة تدعم جميع الجهود للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية: المملكة تدعم جميع الجهود للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
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تواصل- فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، تمسك المملكة بمواقفها إزاء القضية الفلسطينية العادلة للشعب الفلسطيني.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته التي ألقاها اليوم (الأربعاء) في الدورة العادية الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن المملكة تدعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف أن من أخطر التهديدات التي تواجه المنطقة تجاوزات النظام الإيراني، مطالباً بوقفة جادة ضد كافة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية.

وأشار إلى أن المملكة تدعم مساعي الأشقاء في العراق، لتحقيق الاستقرار وحفظ السيادة وحماية مصالح الشعب العراقي، ووقف التدخلات في شؤونه الداخلية.

 

 

 

 

 

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