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أيهما يساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع الرياضة أم التغذية السليمة؟.. أخصائي يوضح (فيديو)

أيهما يساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع الرياضة أم التغذية السليمة؟.. أخصائي يوضح (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح أخصائي التغذية العلاجية الدكتور عبد الله الصفيان، أن التغذية السليمة تساعد على إنقاص الوزن أكثر من ممارسة الرياضة مع إهمال التغذية.

وأكد في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن التغذية السلمية تؤدى إلى إنقاص الوزن بنسية 70%، أما الرياضة فتساعد فقط بنسبة 30%.

وأضاف أنه ينصح بالتركيز على التغذية السليمة من خلال الابتعاد عن العادات الغذائية الغير صحية، مع الحفاظ على الرياضة.

ولفت إلى أن بعض الأشخاص يركزون على الرياضة فقط، مثلا المشي لمدة ساعة يومياً، وهذا يعني فقدان 350 سعر حراري، وهو ما يوازي عبوتان من المشروبات الغازية.

 

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