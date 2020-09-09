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المملكة تُعلن بدء التشغيل التجريبي لأكبر مركز لوجستي متكامل

المملكة تُعلن بدء التشغيل التجريبي لأكبر مركز لوجستي متكامل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أمس، بدء التشغيل التجريبي للمركز اللوجستي المتكامل الذي تنفذه أحد أكبر الشركات الرائدة في التوزيع في المملكة بطاقة استيعابية تسع أكثر من 110 آلاف طبلية لتخزين المنتجات الطبية والغذائية باستخدام أحدث التقنيات وفقا لأحدث المعايير العالمية، حيث بدأت الشركة في تسلم الشحنات وتخزينها في المركز وتوزيعها للسوق المحلية.

ويعد المركز أحد أكبر المراكز اللوجستية في المنطقة وتبلغ مساحته 97 ألف متر مربع ويحتوي على أرفف يبلغ ارتفاعها 50 مترا تعمل آليا بأحدث التقنيات لتخزين وترتيب البضائع إضافة إلى 56 بوابة لاستقبال جميع أنواع الشاحنات ومواقف مهيأة لاستقبال 180 شاحنة في وقت واحد لتسهيل عمليات التحميل والتنزيل، بحسب “الاقتصادية”.

ويقدم المركز اللوجستي خدماته للشركات المحلية والعالمية، حيث تم إبرام شراكة استراتيجية لتخزين وتوزيع الأدوية مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو” وتخزين المنتجات الغذائية للشركات العالمية في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

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