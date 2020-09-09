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«السديس» يُدشن مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام (صور)

«السديس» يُدشن مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام (صور)
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تواصل- واس:

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام.

وأوضح أن المشروع يُعد خطوة مهمة ورائدة، ضمن العديد من المشروعات التطويرية التي تقوم بها حكومة المملكة في الحرمين الشريفين, مؤكداً أن هذا الترقيم يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، وذلك وفقاَ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.

حضر التدشين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي.

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