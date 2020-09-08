بدون أي تطبيق.. تحويل الصور لملفات PDF عبر هواتف آيفون (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشرت الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة سهلة لتحويل الصور لملفات PDF بهواتف آيفون بدون أي تطبيقات.

وعلق الحمادي على المقطع بقوله: “طريقة سهلة بإمكانك من خلالها تحويل أي صورة أو صفحة أو عنصر في الآيفون إلى ملف PDF؛ وكذلك دمج عدة صور في ملف PDF واحد، وبدون أي تطبيقات”.

وأضاف أن المميز في هذه الطريقة أنك لو وصلتك صفحة إنترنت وتريد تشاركها أو تحفظها عندك، أو كذلك تنشئ ألبوم صور؛ فستجد هذه الطريقة مفيدة جداً.