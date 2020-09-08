الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بدون أي تطبيق.. تحويل الصور لملفات PDF عبر هواتف آيفون (فيديو)

بدون أي تطبيق.. تحويل الصور لملفات PDF عبر هواتف آيفون (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

نشرت الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة سهلة لتحويل الصور لملفات PDF بهواتف آيفون بدون أي تطبيقات.

وعلق الحمادي على المقطع بقوله: “طريقة سهلة بإمكانك من خلالها تحويل أي صورة أو صفحة أو عنصر في الآيفون إلى ملف PDF؛ وكذلك دمج عدة صور في ملف PDF واحد، وبدون أي تطبيقات”.

وأضاف أن المميز في هذه الطريقة أنك لو وصلتك صفحة إنترنت وتريد تشاركها أو تحفظها عندك، أو كذلك تنشئ ألبوم صور؛ فستجد هذه الطريقة مفيدة جداً.

مواد ذات صلة

ميزة جديدة من «أبل».. تحويل «آيفون» إلى مفتاح رقمي يفتح ويشغل السيارات

ميزة جديدة من «أبل».. تحويل «آيفون» إلى مفتاح رقمي يفتح ويشغل السيارات

تحديث جديد لآيفون يسرع فتح الهاتف.. ما علاقة الأمر بـ «الكمامة»؟

تحديث جديد لآيفون يسرع فتح الهاتف.. ما علاقة الأمر بـ «الكمامة»؟

حيلة ذكية تتيح لك العثور على صورك بهواتف «آيفون» في ثوانٍ

حيلة ذكية تتيح لك العثور على صورك بهواتف «آيفون» في ثوانٍ

«إنستقرام» يعلن تعديلات جديدة في آلية عرض الصور

«إنستقرام» يعلن تعديلات جديدة في آلية عرض الصور

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة