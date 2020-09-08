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«التعليم» تتيح تطبيق «الروضة الافتراضية» للأطفال

«التعليم» تتيح تطبيق «الروضة الافتراضية» للأطفال
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء أمس الثلاثاء، عن إتاحة تطبيق الروضة الافتراضية للأطفال، الذي يحوي مواد تعليمية مشوقة.

وأضافت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن التطبيق يحوي أيضا تجارب علمية متنوعة تعزز من الهوية الوطنية والمهارات والقيم.

وأوضحت وزارة التعليم، أن التطبيق متاح ومتوفر على جميع أنظمة التشغيل، ويتم التجسيل لكل طفل بحيث يكون لكل طفل حسابه الخاص، وذلك بعد تسجيل ولي الأمر أولا ليقوم بتسجيل أبنائه بعد ذلك.

وأشارت وزارة التعليم أنه يمكن لولي الأمر إضافة تابع لمتابعة الأطفال على التطبيق مثل الأم أو الأخت الكبيرة.

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