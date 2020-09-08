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السن النظامية لـ«التقاعد».. التعليم تبدأ حصر منسوبيها مواليد 1382هـ

السن النظامية لـ«التقاعد».. التعليم تبدأ حصر منسوبيها مواليد 1382هـ
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، عن شروع وزارة التعليم في حصر كل من بلغ السن النظامي خلال عام ١٤٤٢هـ، تحديدًا، مواليد ١٣٨٢هـ، مع الأخذ بالاعتبار تاريخ الميلاد المعتمد للتقاعد وفقًا لتاريخ الميلاد عند التعيين، بحسب الهوية الوطنية.

وكان مدير عام التعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، قد وجه في وقت سابق، الإدارات والأقسام والمكاتب والمدارس كافة، بسرعة الرفع بأسماء مَن بلغ السن النظامية من المعلمين والمعلمات، والموظفين والموظفات، والمستخدمين والمستخدمات، والعاملين على بند الأجور، ممّن بلغوا 60 عاماً، باعتبارها السن النظامية للتقاعد.

وشدد مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم المنطقة إبراهيم جهاش، على أهمية الرفع ببيان يتضمن أسماء مواليد عام 1382هـ، وإرفاق صورة من الهوية الوطنية، وإرفاق “الآيبان” البنكي مصدقًا من البنك، وإخلاءات طرف من بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية العقاري.

وتابع إبراهيم جاش أنه يتعين على الإدارات المعنية إيقاف مَن بلغ السن النظامية عن العمل أو مَن بلغ الستين عاماً وفقًا لتاريخ ميلاده.

وأضاف مدير إدارة الموارد البشرية بعسير أنه سيتم إبلاغهم بمراجعة الموارد البشرية قسم إنهاء الخدمة قبل حلول التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل لإكمال تسوية مستحقاتهم المالية.

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