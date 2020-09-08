وصفة نموذجية للتعامل مع شريك العمر.. وكأنه طفل في الثالثة

تواصل – فريق التحرير:

وصفة نموذجية للتعامل بين الزوجين لمواجهة التحديات والصعوبات في الحياة، وتحقيق الألفة والمحبة والوئام والانسجام مع مرور الأيام مهما كانت المشاكل التي قد تواجه سفينة الحياة الزوجية.

الوصفة قدمها د. علاء الرحيلي استشاري طب الأسرة، حيث نصح كلا الزوجين بالتعامل مع شريك الحياة طفل صغير بالفهم والصبر والتسامح.

وقال الرحيلي: “أحيانًا من الجيد تخيل شريك العمر وكأنه طفل عمره ٣ سنوات، لإعطاءه درجة من الصبر والفهم والتسامح والتغافل تسمح للنمو وتقوية الأواصر في نهاية المطاف، فنحن ننسى أن نتعامل بهذه الصفات رغم أننا جميعًا أحيانًا نتصرف كأطفال.