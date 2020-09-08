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رئيس هيئة الأمر بالمعروف يطلق الحملة التوعوية بعنوان «الصلاة نور»

رئيس هيئة الأمر بالمعروف يطلق الحملة التوعوية بعنوان «الصلاة نور»
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تواصل – واس:

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة “الصلاة نور”، التي تهدف إلى بيان مكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم.

وأوضح الشيخ السند أن الحملة ستُنفّذ من خلال فروع الرئاسة العامة في جميع مناطق المملكة، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض من خلال لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الأثر الفاعل في مختلف شرائح المجتمع، مضيفاً أن الحملة التي استقت مسماها من أحاديث نبوية تترجم الأهمية البالغة لهذه الشعيرة في حياة المسلم ، وهي انعكاس لاهتمام ولاة أمر هذه البلاد – أيدهم الله – بشعائر الدين، الذين جعلوا شأن الصلاة من أولى اهتماماتهم، مبيناً أن المملكة قامت على هذه الأسس المتينة منذ عهد المؤسس الباني لهذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الذي كان يعين في القرى الأمير والقاضي، ورجالاً يأمرون بالصلاة في الأسواق والطرقات والأماكن العامة.

واختتم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف حديثه بأن الرئاسة العامة تتشرف بإطلاق هذه الحملة المباركة العظيمة النافعة – بإذن الله – عبر منتجات توعوية وتوجيهية بشتى الوسائل والطرائق الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً الانتباه إلى أن الرئاسة تقوم بمهامها وأعمالها وفق توجيهات كريمة ودعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتضطلع بمسؤولياتها واختصاصاتها في القيام بتعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تميزت بها المملكة ، ومن ذلك تعظيم شأن الصلاة والدعوة إليها وبيان فضلها ومكانتها.

 

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