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نموذج مشرف لمعلم يشرح الدروس بطريقة نموذجية عبر منصة مدرستي (فيديو)

نموذج مشرف لمعلم يشرح الدروس بطريقة نموذجية عبر منصة مدرستي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب المعلم خالد تركستاني، معلم صف أول بمدرسة القادسية الابتدائية بتعليم مكة نموذجا مشرفا في الدروس بطريقة مميزة وفريدة لطلابه وتعليمهم القرآن الكريم.

ونشرت إدارة تعليم مكة المكرمة، مقطع فيديو لتفاعل المعلم مع الطلاب وحرصه على تعليمهم بطريقة نموذجية.

وظهر خلال المقطع المعلم خالد تركستاني يعلم طالبة في الصف الابتدائي تدعى فرح، سورة الفاتحة وسط تشجيع من المعلم تركستاني للطالبة وتفاعل مثمر معها.

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