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الريال الإيراني ينهار وطوابير على محلات الصرافة

الريال الإيراني ينهار وطوابير على محلات الصرافة
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تواصل – وكالات:

ارتفع سعر صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، في سوق العملات الموازية (السوداء) في العاصمة طهران إلى 252 ألف ريال.

ويشهد الدولار موجة صعود متواصلة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وكانت العملة الأمريكية سجلت في تعاملات أمس 247 ألف ريال، فيما بقي السعر الرسمي في البنك المركزي الإيراني عند 42 ألف ريال.

وقال اقتصاديون إن انخفاض سعر الذهب في الأسواق العالمية، ودخول تجار العملات الذهبية لتداولات الدولار، كان السبب وراء هبوط سعر الريال الإيراني مجددا، وذلك إلى جانب آثار العقوبات الأمريكية وانخفاض الصادرات الإيرانية جراء جائحة كورونا.

وأظهر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لطوابير أمام مكاتب الصيرفة في البنوك الإيرانية في عدة نقاط من العاصمة طهران، إذ يسعى مواطنون إلى تبديل مدخراتهم إلى الدولار، كما شهدت محلات الصرافة عراكا بالأيادي بين مواطنين في أحد الطوابير بشمال العاصمة.

وتزامن ارتفاع سعر الدولار مع صعود جديد لأسعار السيارات في إيران، وخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي في الحكومة، اليوم، لم يتطرق الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الهبوط الجديد في قيمة العملة الوطنية، لكنه حث وزارة الصناعة على تشديد الرقابة على سوق السيارات.

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