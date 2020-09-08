أمانة جدة تعلن توفر 165 وظيفة شاغرة بنظام التعاقد

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر (165) وظيفة شاغرة بنظام التعاقد، لحملة (الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير) للرجال فقط بالمسميات التالية:
• خبير بيئي – شاغرين – رجال
• مدير عمليات المرادم – شاغر واحد – رجال
• مدير عمليات النظافة – شاغر واحد – رجال
• مدير مشروع – شاغر واحد – رجال
• مشرف ميداني للنظافة – 20 شاغر – رجال
• مهندس مدني – شاغر واحد – رجال
• محلل إحصائي – شاغرين – رجال
• مراقب نظافة – 120 شاغر – رجال
• مشرف آليات ومعسكرات ومحطات انتقالية – 6 شواغر – رجال
• مشرف على الرقابة الآلية ونظم جغرافية – شاغر واحد – رجال
• مشرف ميداني للمرادم – 8 شواغر – رجال
• مشغل برامج – شاغرين – رجال
وأوضحت أمانة محافظة جدة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).