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«المرور» يوضح إمكانية تجديد «الرخصة والاستمارة» عند «إيقاف الخدمات»

«المرور» يوضح إمكانية تجديد «الرخصة والاستمارة» عند «إيقاف الخدمات»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف «المرور السعودي» الإجراءات النظامية في ما يتعلق بتجديد رخصة قيادة المركبة ورخصة السير.

وأوضح أن خطوات ذلك هي: سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي (لتجديد رخصة القيادة)، وإجراء الفحص الفني والتأمين (لتجديد رخصة سير المركبة)، فيما يمكن تجديدهما عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة «أبشر».

وكشف «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» أن رسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة تبلغ 40 ريالا للسنة الواحدة، مشددا على أنه لا يمكن تجديدها في حال «إيقاف الخدمات» للمستفيد.

وأشار إلى أنه يمكن للمستفيد طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة «أبشر» وسيتم إيصالها له في حال كان لديه عنوان وطني (واصل)، وفي حال لم يكن لدى المستفيد عنوان بريدي، فعليه مراجعة قسم المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبه.

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