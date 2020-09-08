«الصحة»: 6 نصائح للحفاظ على مستوى ضغط دم طبيعي (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:
وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على مستوى ضغط دم طبيعي.
وقالت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي عبر حساب “عش بصحة”: ردا على سؤال “كيف تحافظ على مستوى ضغط دم طبيعي؟ وذلك من خلال ما يلي:
– تناول طعام صحي غني بالفواكه الطازجة والخضروات، والحبوب الكاملة والبروتينات
– قلل من الطعام الفني بالدهون المشبعة
– قلل من تناول ملح الطعام بحيث لا يتجاوز 5 غرام يوميا (ملعقة شاي صغيرة)
– تابع قياس ضغطك بانتظام
– تجنب التدخين لأنه مضر بالأوعية الدموية ويقسي الشرايين
– مارس الرياضة بقدر 150 دقيقة بالأسبوع