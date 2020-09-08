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«الاستثمار» تحذّر من رسائل مجهولة وتكشف عن 4 حقائق مهمة

«الاستثمار» تحذّر من رسائل مجهولة وتكشف عن 4 حقائق مهمة
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تواصل – فريق التحرير:

حذّرت وزارة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، من التجاوب مع الرسائل التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي توهم مستقبليها، بإمكانية تقديم الخدمات والاستشارات اللازمة لهم، بشرط الكشف عن معلوماتهم الشخصية والبنكية.

وأوضح حساب التواصل الحكومي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن وزارة الاستثمار كشفت أربع حقائق مهمة وهي:

– لا يطلب ممثلو الوزارة الكشف عن المعلومات الشخصية للمستثمرين أو تفاصيل حساباتهم البنكية.

– لا تتواصل الوزارة مع جمهورها إلا من خلال قنوات الوزارة الرسمية المعروفة والمعلنة.

– لا تتم المعاملات وتقديم خدمات الاستشارات اللازمة للشركات المحلية أو الأجنبية إلا من خلال مركز علاقات المستثمرين المتواجدة في عدد من مناطق المملكة لخدمة المستثمرين كافة.

– لا تقوم الوزارة بجمع أي معلومات عن جمهورها، إذ إن تعاملاتها تقتصر فقط على الترخيص للكيانات الاعتبارية “التجارية”، وليس لها أي تعاملات مع الأفراد بصفتهم الشخصية.

ودعت وزارة الاستثمار، المواطنين، بالتواصل مع الجهات الأمنية المعنية في حال تلقي مکالمات أو رسائل بريدية مشبوهة يدّعي مرسلها أنهم من منسوبي وزارة الاستثمار.

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