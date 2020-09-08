«المعجب» يتفق مع «عقارات الدولة» لإنشاء مقرات بديلة لمباني «النيابة» المستأجرة بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

وقع النائب العام الشيخ سعود المعجب مع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، بمقر النيابة العامة بالرياض، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشتركة.

وتضمنت المذكرة تخصيص وإنشاء مبنى حكومي لمقر النيابة العامة، وتشكيل فريق عمل فني مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.

وأكد المعجب أن التعاون مع “هيئة عقارات الدولة” يهدف إلى التكامل المؤسسي والتعاون بين النيابة والهيئة لتنظيم ما يتعلق بشؤون عقارات النيابة لتتواءم مع أعلى مستويات المباني العصرية، ولتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتحقيق الاكتفاء الحكومي الذاتي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة (2030م).

من جانبه قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة من أجل تحقيق رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة، وإيجاد بيئة عمل نموذجية للجهات الحكـومية.

وأوضح أن الهيئة تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع منها تخصيص الأراضي بالاستناد إلى احتياج القطاعات الحكومية وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة بتوفيرها للمنفعة العامة أو طرحها للاستثمار في المشاريع الكبرى.