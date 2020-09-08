الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«المعجب» يتفق مع «عقارات الدولة» لإنشاء مقرات بديلة لمباني «النيابة» المستأجرة بالرياض

«المعجب» يتفق مع «عقارات الدولة» لإنشاء مقرات بديلة لمباني «النيابة» المستأجرة بالرياض
0

تواصل – فريق التحرير:

وقع النائب العام الشيخ سعود المعجب مع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، بمقر النيابة العامة بالرياض، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشتركة.

وتضمنت المذكرة تخصيص وإنشاء مبنى حكومي لمقر النيابة العامة، وتشكيل فريق عمل فني مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.

وأكد المعجب أن التعاون مع “هيئة عقارات الدولة” يهدف إلى التكامل المؤسسي والتعاون بين النيابة والهيئة لتنظيم ما يتعلق بشؤون عقارات النيابة لتتواءم مع أعلى مستويات المباني العصرية، ولتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتحقيق الاكتفاء الحكومي الذاتي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة (2030م).

من جانبه قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة من أجل تحقيق رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة، وإيجاد بيئة عمل نموذجية للجهات الحكـومية.

وأوضح أن الهيئة تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع منها تخصيص الأراضي بالاستناد إلى احتياج القطاعات الحكومية وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة بتوفيرها للمنفعة العامة أو طرحها للاستثمار في المشاريع الكبرى.

الصورة

مواد ذات صلة

مصادر توضح.. هل يتم تطبيق قرار الجرائم الموجبة للتوقيف بأثر رجعي؟

مصادر توضح.. هل يتم تطبيق قرار الجرائم الموجبة للتوقيف بأثر رجعي؟

النيابة العامة تحقق مع المسيء لمنسوبات قطاع أمني

النيابة العامة تحقق مع المسيء لمنسوبات قطاع أمني

“النيابة”: 4 أمور هامة تُعد إيذاء للطفل يجب على الأسرة عدم إغفالها

“النيابة”: 4 أمور هامة تُعد إيذاء للطفل يجب على الأسرة عدم إغفالها

«النيابة العامة» توضح عقوبة استغلال قنوات «التعليم عن بُعد» للاحتيال المعلوماتي

«النيابة العامة» توضح عقوبة استغلال قنوات «التعليم عن بُعد» للاحتيال المعلوماتي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>