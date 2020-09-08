طبيب يحذر من الاستخدام المُفرط لـ«بخاخ الأنف».. لهذا السبب (فيديو)

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حذر أستاذ مساعد في جامعة جدة وأخصائي جراحات الأنف والأذن، الدكتور حسام العامودي، من الاستخدام المفرط لبخاخ الأنف لمدة تزيد عن خمسة أيام.

وقال العامودي في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، إن بخاج “الأتروفين ممتاز، لكن استخدامه بشكل مفرط له مخاطر كثيرة.

وأكد أن الاستخدام المفرط لبخاج “الأتروفين” تسبب في انعدام حاسة الشم لأحد مرضاه، وانسداد مزمن في الأنف لمريض آخر سيحتاج إلى تدخل جراحي.

وتابع قائلاً: “استخدام الأتروفين بشكل مزمن خطر ومضر جدا، ومن يجد مشكلة عليه مراجعة طبيبه”.