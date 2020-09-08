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«إيجار» تكشف عن توثيق 110 آلاف عقد خلال الشهر الماضي

«إيجار» تكشف عن توثيق 110 آلاف عقد خلال الشهر الماضي
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تواصل – واس:

أعلن برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان، توثيقه نحو 110 آلاف عقد إيجاري خلال أغسطس 2020 تنوعت ما بين عقود سكنية وتجارية، لافتاً إلى أن نسبة العقود الإيجارية السكنية على الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار المستفيدة من ميزة السداد الشهري بلغت 32% حتى نهاية شهر أغسطس 2020 مع استمرار تزايد أعداد العقود التجارية التي تستخدم ميزة السداد الشهري.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن التزايد المستمر في توثيق العقود والاستفادة من خدمات ومميزات الشبكة بسبب وعي أطراف العملية الإيجارية (المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري) بأهمية توثيق العقود الإيجارية من خلال شبكة إيجار، إضافة إلى ما تُقدمه الشبكة من مزايا وخدمات تلبي احتياجات أطراف العملية الإيجارية، منها مرونة السداد وتعدد القنوات، ومدد التعاقد، وطرق التجديد، وتنوع التزامات الأطراف، وموثوقيته في إثبات الحقوق المالية، واعتماده لدى الجهات التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار أو إثبات سكن باستخدام الشبكة، وحزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الشبكة ومنها التعاقد الإلكتروني، وغيرها من المزايا النوعية.

وأشار البرنامج إلى أن هذه الأرقام تحققت لثقة أطراف العملية الإيجارية (المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري)، واستمرارهم بتقديم مقترحاتهم وآرائهم لتطوير خدمات الشبكة الإلكترونية لـ”إيجار”، إضافة إلى فتح آفاق جديدة لشراكات إستراتيجية تنظم قطاع الإيجار العقاري وتحفظ حقوق جميع الأطراف، وتيسر العملية الإيجارية، وتحقق التوازن في القطاع، وتعزز الثقة به، ما يسهم في تحفيز الاستثمار به.

يُذكر أن إطلاق “إيجار” عدداً من الخدمات والمزايا ساعد على إتمام الإجراءات والعمليات الإيجارية بين جميع الأطراف عن بعد، بما يخدم المستفيدين ويواكب متطلبات المرحلة الحالية، ومنها خدمة “إعادة إبرام العقد” التي تمكن الأطراف من تجديد العقود الإيجارية المنتهية أو التي قاربت على الانتهاء، وخدمة “إمهال الدفعات” التي تتيح طلب تأجيل سداد دفعة إيجارية، وخدمة “الدفعات المرنة” المعنية بتقسيم دفعات الإيجار بقيم غير متساوية، إضافة إلى الحلول الأخرى التي تقدمها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بشكل مستمر.

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