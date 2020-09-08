لتفادي تطبيق العقوبات.. تنويه مهم من «الجمارك» للمستوردين بشأن مبادرة «التصحيح الذاتي»

تواصل – فريق التحرير

نوّهتالجمارك السعودية بضرورة الاستفادة منفترة التمديد المعلنة لمبادرة “التصحيح الذاتي” وتأدية الرسوم الجمركية التي لم تستوفَ سابقاً بسبب عدم دقة المعلومات، لتفادي تطبيق العقوبات المحتملة.

ونشرت “الجمارك السعودية” مقطع فيديو يشرح الآلية التي تتيحالفرصة مرة أخرى للمستوردين التقدم بطلبات التصحيح، إضافة إلى أن التمديد سيمنح المستوردين الذين لم يتمكنوا من التقديم بطلب التصحيح الذاتي خلال المهلة المحددة الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وبحسب بيان سابق لـ”الجمارك”، فإن هذه الفرصة تأتي بعد إفادة العديد من المستوردين عدم قدرتهم إكمال طلبات التصحيح مع رغبتهم الاستفادة من المبادرة.

وكانتالجمارك السعودية قد أعلنت عن تمديد مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية مدة 3 أشهر ابتداءً من 1 يوليو 2020، ولمدة 3 أشهر.