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توضيح مهم بشأن ضريبة «القيمة المضافة» على برامج الدبلوم المهنية والدورات التأهيلية

توضيح مهم بشأن ضريبة «القيمة المضافة» على برامج الدبلوم المهنية والدورات التأهيلية
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تواصل – فريق التحرير

أشارت الإدارة العامة للتدريب الأهلي‬ في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى أن الأمر الملكي الخاص بتحمل الدولة للضريبة المضافة، يشمل برامج الدبلوم للمواطنين فقط، ولا يدخل ضمنها البرامج والدورات التأهيلية والدورات التطويرية.

وقالت الإدارة العامة للتدريب الأهلي في تغريدة لها عبر موقع تويتر، أنها تلقت خطابا من الهيئة العامة للزكاة بشأن مدى انطباق تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة على الخدمات التدريبية التي تقوم بها المعاهد والمنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توضح خلاله أن الأمر الملكي رقم 18/ 4 / 1439هـ، يشمل برامج الدبلوم للمواطنين فقط، ولا يدخل ضمنها البرامج التأهيلية والدورات التطويرية.

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