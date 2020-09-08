طبيب يقدم 5 نصائح مهمة للتخفيف من أعراض «الغثيان»

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وجه طبيب الباطنة والجهاز الهضمي عبد الله الذيابي، 5 نصائح مهمة للتخفيف من أعراض الشعور بالغثيان رغم كونه أمر شائع.

وقال “الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه ينصح بتناول وجبات أصغر، وتناول مشروب بارد، وشرب شاي بالنعناع أو الزنجبيل، واستنشاق هواء نقي، وتشتيت الذهن.

والغثيان هو شعورٌ مزعجٌ بالحاجة إلى التَّقيُّؤ، كما قد يشعر الأشخاص بالدَّوخة وبانزعاجٍ مُبهمٍ في البطن وعدم الرَّغبة في تناول الطعام.

وينجم الغثيان والقيء عن تنشيط مركز القيء في الدماغ، وتنطوي الأَسبَاب على حدوث اضطراباتٍ في الجهاز الهضمي أو في الدِّماغ أو في المواد المُتناوَلة عادةً، وهناك أسباب شائعة للغثيان وهي:التهاب المعدة والأمعاء (عدوى الجهاز الهضمي)- الأدوية- السُّموم.