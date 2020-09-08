الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الموارد البشرية» تكشف آخر تطورات قضية الطفل المُعنف بالرياض

«الموارد البشرية» تكشف آخر تطورات قضية الطفل المُعنف بالرياض
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفتوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آخر تطورات قضية الطفل المعنف من والده في الرياض.

وأوضحت “الموارد البشرية” أن الطفل يتمتع بصحة جيدة، مشيرة إلى أنه تم ضبط الأب بواسطة الجهات الأمنية وتحويله للنيابة العامة حسب الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأب يعنف ابنه بطريقة وحشية، فيما أعلن مركز البلاغات الأسري التعرف على موقع الحالة بواسطة فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجارٍ المتابعة والتحقق لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

 

مواد ذات صلة

بناء 150 ألف وحدة سكنية خلال 6 أشهر.. وهذه المنطقة تتصدر

بناء 150 ألف وحدة سكنية خلال 6 أشهر.. وهذه المنطقة تتصدر

غداً.. «بلدي الرياض» يدشن المرحلة الثانية لجولاته الميدانية في نطاق البلديات الفرعية

غداً.. «بلدي الرياض» يدشن المرحلة الثانية لجولاته الميدانية في نطاق البلديات الفرعية

«الموارد البشرية» تكشف تفاصيل جديدة عن تعنيف أب لـ «طفله» بالرياض (فيديو)

«الموارد البشرية» تكشف تفاصيل جديدة عن تعنيف أب لـ «طفله» بالرياض (فيديو)

شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة الكوابل النحاسية من القصور والمباني الحكومية غير المأهولة

شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة الكوابل النحاسية من القصور والمباني الحكومية غير المأهولة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>