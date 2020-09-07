«التدريب التقني»: الدولة تتحمل الضريبة المضافة عن المواطنين في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للتدريب الأهلي‬ في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن الأمر الملكي الخاص بتحمل الدولة للضريبة المضافة، يشمل برامج الدبلوم للمواطنين السعوديين فقط، ولا يدخل ضمنها البرامج والدورات التأهيلية والدورات التطويرية.

وأوضحت، الإدارة العامة للتدريب الأهلي في تعميم لها إنها تلقت خطابا من الهيئة العامة للزكاة بشأن مدى انطباق تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة على الخدمات التدريبية التي تقوم بها المعاهد والمنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تبين من خلاله أن الأمر الملكي رقم 18/ 4 / 1439هـ، يشمل برامج الدبلوم للمواطنين السعوديين فقط، وفقا لـ”الوطن”.

وأضافت الإدارة العامة للتدريب الأهلي‬ في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن تحمل الدولة للضريبة لا يشمل البرامج التأهيلية والدورات التطويرية.