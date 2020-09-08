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ما التاريخ المعتمد لاستخراج رخصة القيادة.. الميلادي أم الهجري؟

ما التاريخ المعتمد لاستخراج رخصة القيادة.. الميلادي أم الهجري؟
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن التاريخ الهجري هو المعتمد لتجديد رخص قيادة المركبات بحسب الإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

جاء ذلك في رد من المرور عبر “تويتر” على سؤال مغرد قال فيه: “هل التاريخ المعتمد لاستخراج رخصة القيادة هو الميلادي أم الهجري؟”.

وقالت الإدارة العامة للمرور، إن التاريخ الهجري هو المعتمد رسميًا لاستخراج رخصة القيادة وليس الميلادي، وفقا للنظام المتبع لاستخراج رخص القيادة.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور أكدت في وقت سابق، أن استقبال المراجين لإدارات المرور سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق، تطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وقال المرور في بيان عبر “تويتر”: “تعزيزاً لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية؛ سيكون استقبال المراجعين لإدارات المرور في كافة مناطق المملكة لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق”.

خطوات حجز موعد في المرور

– الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.

– اختيار المواعيد.

– اختيار المرور.

– حجز موعد جديد.

– اختيار الخدمة المطلوبة.

– اختيار الفرع.

– اختيار الموعد.

– تأكيد الموعد وستظهر لك تذكرة الموعد.

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