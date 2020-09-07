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النيابة العامة تحقق مع المسيء لمنسوبات قطاع أمني

النيابة العامة تحقق مع المسيء لمنسوبات قطاع أمني
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تواصل – فريق التحرير:

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن الدائرة المختصة في النيابة باشرت إجراءات التحقيق مع شخص أساء إلى الملتحقات بالقطاعات الأمنية العسكرية من خلال مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر إن مركز الرصد في النيابة العامة وثق إساءة المذكور في وقت سابق، وتلا ذلك إصدار النائب العام أمره بالقبض على المذكور بناءً على مقتضى المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية بعد إجراءات البحث والتحري وتحليل المعرفات الرقمية والتأكد من كونه المعني بالإجراء.

وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تتهاون في محاسبة وتجريم كل من يتعرض بسوء لرجال الأمن أو يقلل من جهود الأجهزة الأمنية.

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