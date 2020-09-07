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«توكلنا» يضيف 3 خدمات تنبه بوجود مخالطين أو مصابين بكورونا

«توكلنا» يضيف 3 خدمات تنبه بوجود مخالطين أو مصابين بكورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أضاف تطبيق توكلنا، 3 خدمات جديدة تهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد، للإسهام في العودة الآمنة للحياة الطبيعية.

وتتمثل الخدمات الجديدة فيما يلي:

– خدمة الوضع الحذر

– خاصية إدارة التجمعات الآمنة

– رعاية التابعين، وهذه الأخيرة تُمكن الأبوين من متابعة أبنائهم ممن هم دون 15 عامًا، والاطمئنان عليهم في المواقع التي يقصدونها.

يذكر أن تطبيق توكلنا، أعلن في وقت سابق أن عدد المستخدمين للتطبيق تخطوا حاجز 7 ملايين مستخدم في رقم قياسي تم تحقيقه في فترة وجيزة منذ إطلاق التطبيق قبل 4 أشهر.

 

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