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القصيم.. ضبط مواطن أساء لموظفات أحد القطاعات العسكرية (فيديو)

القصيم.. ضبط مواطن أساء لموظفات أحد القطاعات العسكرية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارةً إلى ما تم رصده في أحد حسابات التواصل الاجتماعي، حول إساءة شخص لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية، فقد أسفرت إجراءات البحث – بفضل الله – عن تحديد هوية صاحب الحساب والقبض عليه.

وتبين أنه مواطنٌ (في العقد الثالث من العمر) حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

 

 

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