الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا بعد اندلاع حرائق جديدة

إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا بعد اندلاع حرائق جديدة
TOPSHOT - A firefighter douses flames as they push towards homes during the Creek fire in the Cascadel Woods area of unincorporated Madera County, California on September 7, 2020. - A firework at a gender reveal party triggered a wildfire in southern California that has destroyed 7,000 acres (2,800 hectares) and forced many residents to flee their homes, the fire department said Sunday. More than 500 firefighters and four helicopters were battling the El Dorado blaze east of San Bernardino, which started Saturday morning, California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire) said. (Photo by JOSH EDELSON / AFP)
0

تواصل – واس:

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ من المستوى الثاني بعد اندلاع حرائق جديدة، وسط ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، أدى لوقوع إصابات وانقطاع التيار الكهربائي.

ووفقاً للسلطات المحلية في الولاية، حاصر الحريق نحو 1000 شخص بالقرب من خزان ماموث المائي، حيث تقطعت السبل بحوالي 150 شخصاً، قبل إنقاذهم عبر مروحيات عسكرية.

وأوضحت إدارة الإطفاء في منطقة فريسنو بولاية كاليفورنيا، أن المروحيات العسكرية أجلت حتى الآن 63 شخصاً من خزان ماموث في غابة سييرا الوطنية، التي تبعد حوالى 70 كيلو متراً شمال شرق فريسنو، من بينهم شخصان يعانيان إصابات خطيرة وعشرة أصيبوا بجروح متوسطة.

وأشارت الإدارة إلى أن المروحيات غادرت لمواصلة عمليات الإنقاذ، حيث عدد الأشخاص الباقين كبير.

مواد ذات صلة

إصابة 12 وإجلاء 200 آخرين بسبب حرائق غابات سييرا بكاليفورنيا

إصابة 12 وإجلاء 200 آخرين بسبب حرائق غابات سييرا بكاليفورنيا

حريق يلتهم مستودع أقمشة بحي المحجر في جدة (صور)

حريق يلتهم مستودع أقمشة بحي المحجر في جدة (صور)

الدمام.. حريق في مستودعات وورش بـ «صناعية الخضرية» (صور)

الدمام.. حريق في مستودعات وورش بـ «صناعية الخضرية» (صور)

بالفيديو.. اندلاع حريق في محلات للخيام بحي الجنادرية.. ومدني الرياض يباشر الموقع

بالفيديو.. اندلاع حريق في محلات للخيام بحي الجنادرية.. ومدني الرياض يباشر الموقع

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة