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المدينة.. ضبط وافد يوزع «لحوم مجهولة المصدر» على المطاعم ببلدية البيداء (صور)

المدينة.. ضبط وافد يوزع «لحوم مجهولة المصدر» على المطاعم ببلدية البيداء (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الفرق الرقابية في بلدية البيداء بمنطقة المدينة المنورة، سيارة خاصة ووافد مخالف، يقوم بتوزيع لحوم مجهولة المصدر على عدداً من المطاعم.

وقالت أمانة منطقة المدينة المنورة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إن الفرق الرقابية في بلدية البيداء تضبط سيارة خاصة ووافد مخالف، يقوم بتوزيع لحوم مجهولة المصدر على عدد من المطاعم، وجرى حجز المركبة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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