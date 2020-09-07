وظائف تقنية بالهيئة العامة لعقارات الدولة.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالرياض عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:
– مدير تطبيقات تقنية
المتطلبات: بكالوريوس في أي من تخصصات “تقنية المعلومات، علوم الحاسب” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه.
الوصف الوظيفي: العمل على نظام «ERP Oracle» والمنصات الرقمية وعلى لغة “Sharepoint و.Net”.
– مدير البنية التحتية
المتطلبات: بكالوريوس في أي من تخصصات “تقنية المعلومات، علوم الحاسب” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه.
الوصف الوظيفي: العمل بمشاريع تأسيس البنية التحتية على أنظمة “Cisco” وتأسيس مركز بيانات وحاسب آلي وعمل استضافة للخوادم.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– توفر خبرة في إدارة المشاريع التقنية.
– يفضل من لديهم شهادة مهنية في إدارة المشاريع “PMP”.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يمكن التقديم على الوظائف، بدءا من اليوم الاثنين 1442/1/19هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي (اضغط هنـا).