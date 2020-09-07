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وظائف تقنية بالهيئة العامة لعقارات الدولة.. الشروط ورابط التقديم

وظائف تقنية بالهيئة العامة لعقارات الدولة.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالرياض عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:

– مدير تطبيقات تقنية

المتطلبات: بكالوريوس في أي من تخصصات “تقنية المعلومات، علوم الحاسب” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: العمل على نظام «ERP Oracle» والمنصات الرقمية وعلى لغة “Sharepoint و.Net”.

– مدير البنية التحتية

المتطلبات: بكالوريوس في أي من تخصصات “تقنية المعلومات، علوم الحاسب” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: العمل بمشاريع تأسيس البنية التحتية على أنظمة “Cisco” وتأسيس مركز بيانات وحاسب آلي وعمل استضافة للخوادم.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– توفر خبرة في إدارة المشاريع التقنية.

– يفضل من لديهم شهادة مهنية في إدارة المشاريع “PMP”.

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يمكن التقديم على الوظائف، بدءا من اليوم الاثنين 1442/1/19هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي (اضغط هنـا).

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