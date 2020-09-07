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أسرع من الصوت.. الكشف عن طائرة «خارقة» للرئيس الأمريكي

أسرع من الصوت.. الكشف عن طائرة «خارقة» للرئيس الأمريكي
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تواصل – وكالات:

فازت شركة ناشئة في مجال الطيران تدعى “Hermeus” بعقد لتطوير الطائرة الرئاسية الأميركية، بمحرك خارق يجعلها قادرة على السفر من نيويورك إلى باريس في 90 دقيق فقط.

ونجحت الشركة في إكمال تجاربها المتعلقة بمحرك الطائرة في مارس الماضي، وفق ما أوضح موقع “أفييشن ويك”.

ومن المفترض أن تقوم شركة “بوينج” بتسليم طائرة الرئاسة القادمة 747-8 المعدلة، العام المقبل، في حين ستكون طائرة “هيرميوس” جاهزة لرحلاتها “الخارقة” بعد نحو 10 سنوات.

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