أسرع من الصوت.. الكشف عن طائرة «خارقة» للرئيس الأمريكي

وذكر موقع “بزنس إنسايدر” أن الشركة فازت بعقد تطوير الطائرة التي ستحمل الرئيس الأميركي ، بعد قيامها بتصميم وبناء واختبار نموذج أولي لمحرك قادر على جعل الطائرة تتحرك بسرعة أكبر بـ5 مرات من سرعة الصوت، أي ما يعادل نحو 3300 ميل في الساعة.