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60 يوماً مهلة لإثبات ملكيات عقارات «الدائري الجديد» بجدة

60 يوماً مهلة لإثبات ملكيات عقارات «الدائري الجديد» بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

أهابت الهيئة العامة لعقارات الدولة بأصحاب الممتلكات الخاصة الثابتة الواقعة ضمن النطاق المستهدف بجانبي الطريق الدائري الجديد، جنوب شرق جدة بعرض (500م) من كل جانب وفق الإحداثيات التالية (E:520007, N:2353683 – E:536233, N:2368263)، إضافةً إلى أصحاب الممتلكات ضمن النطاق المستهدف على جانبي الطريق السريع الجديد الذي يربط مدينتي مكة المكرمة وجدة بعرض (500م) من كل جانب وفق الإحداثيات التالية (E:522743, N:2392728 – E:538512, N:2395963)، إلى التقدم للإدارة الهندسية بالهيئة العامة لعقارات الدولة في مقرها الرئيسي بالرياض أو بفرع الهيئة بجدة.

وأوضحت الهيئة أنه على أصحاب الممتلكات الخاصة الثابتة موافاتها بصور من صكوك إثبات الملكية مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية لما لذلك من أهمية في تحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

وطالبت الهيئة بتعاون الجميع في إنفاذ هذا الأمر تفادياً لما قد يترتب على التأخر أو الامتناع عن تقديم تلك الوثائق من تبعات، والتواصل معها للرد على أي استفسار عبر البريد الإلكتروني eng@spga.gov.sa، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إنفاذ الأمر السامي الكريم القاضي بأن تقوم الهيئة بتحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة ضمن النطاق المستهدف واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج صكوك عليها باسم عقارات الدولة.

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