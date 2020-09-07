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شرطة بريطانيا تقبض على منفذ سلسلة عمليات الطعن في برمنغهام

شرطة بريطانيا تقبض على منفذ سلسلة عمليات الطعن في برمنغهام
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تواصل – وكالات:

ألقت الشرطة البريطانية اليوم (الاثنين) القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد سلسلة من حوادث الطعن أمس الأول في مدينة برمنغهام أسفرت عن سقوط قتيل واحد وسبعة مصابين.

وقالت شرطة وست ميدلاندز إن المشتبه به البالغ من العمر 27 عاماً اعتقل في منطقة سيلي أوك بالمدينة، فيما أوضح المحققون أن عمليات الطعن، التي وقعت في أربعة مواقع على مدى ساعتين، كانت مرتبطة ببعضها، لكن ليس لها صلة على ما يبدو بالعصابات أو الإرهاب.

وقال قائد شرطة برمنغهام ستيف غراهام: «عمل الضباط طوال الساعات الماضية على تعقب الرجل الذي نعتقد بأنه مسؤول عن هذه الجرائم الفظيعة»، مضيفاً: «من الواضح أن هذا تطور مهم، ولكن تحقيقنا مستمر، ما زلنا بحاجة إلى التحدث إلى أي شهود رأوا ما حدث ولم يتحدثوا إلينا بعد، أو أي شخص ربما تكون لديه لقطات مصورة أو صور للحوادث أو للمهاجم».

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