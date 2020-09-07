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بالانفوجراف.. «المرور» يوضح شروط مبايعة المركبات عبر منصة «أبشر»

بالانفوجراف.. «المرور» يوضح شروط مبايعة المركبات عبر منصة «أبشر»
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور شروط خدمة مبايعة المركبات عبر منصة أبشر للمقيمين إلكترونيا.

وأبانت إدارة المرور في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه الخطوات تتمثل في أنه لابد أن تكون المركبات الخصوصي فقط.

وأضافت “المرور” أنه من الضروري أن يكون المقيم لا يمتلك أكثر من مركبتين، وثالث هذه الشروط هي أن تكون المركبة مكونة من 8 مقاعد أو أقل.

وفيما يلى خطوات بيع مركبة على منصة أبشر.

·     دخول المشتري على منصة «أبشر»

·     ويختار قبول أو رفض طلب المبايعة

·     ثم يقوم بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي

·     وفور وصول الحوالة يتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة.

·     ويتم دخول البائع منصة «أبشر» واختيار إتمام المبايعة ونقل الملكية

·     وإكمال الإجراءات اللازمة،

·     وبعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري

·     تحويل ثمن البيع إلى حساب البائع

·     قيام المشتري بالتأمين على المركبة.

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