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طبيب يحذر من اتباع «وصفات شعبية» لعلاج القرحة.. تتسبب في الإصابة بهذا المرض

طبيب يحذر من اتباع «وصفات شعبية» لعلاج القرحة.. تتسبب في الإصابة بهذا المرض
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تواصل- فريق التحرير:

حذر طبيب الباطنية الدكتور عبد الله العنزي، من اتباع الوصفات الشعبية لعلاج القرحة والارتجاع.

وأضاف العنزي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن علاج القرحة والارتجاع بالخلّ ووصفات شعبية تحت ما يسمى بالطب البديل أو غيره تصرف خطير وله مضاعفات قد تكون قاتلة.

وأكد أن اتباع هذه الوصفات الشعبية يتسبب في أمراض خطيرة كالنزيف، لافتاً إلى أن عدم تشخيص بعض أنواع السرطانات مبكراً يجعل علاجها صعباً لأن عامل الوقت في اكتشاف السرطان من أهم عوامل نجاح العلاج.

الجدير بالذكر أن قرحة المعدة هي قرح في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة، وتحدث عندما يصبح المخاط الواقي الذي يحيط المعدة غير فعال، ولها عدة أعراض منها: الشعور بالحرقة، وعسر الهضم، وألم في البطن، والغثيان والإمساك.

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