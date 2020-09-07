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جامعة القصيم تعلن عن 10 منح بحثية بقيمة تتجاوز 1.5 مليون ريال

جامعة القصيم تعلن عن 10 منح بحثية بقيمة تتجاوز 1.5 مليون ريال
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تواصل – فريق التحرير 

أعلنت جامعة القصيم، ممثلة في عمادة البحث العلمي، عن تقديمها لمنحة المشروعات البحثية لخدمة التنمية في منطقة القصيم، حيث تقدم الجامعة الدعم لعدد 10 مشاريع بحثية يقوم عليها 46 باحثًا، بإجمالي دعم يصل إلى 1.517.865 مليون ريال، وذلك بهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية في المنطقة، بما يساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتشمل المنح البحثية التي تقدمها الجامعة عدة مجالات حيوية في مقدمتها مجال الطرق والنقل، ومجال المياه والبيئة، ومجال الإنتاج الحيواني ومجال وقاية النبات، حيث يقوم على تنفيذ هذه المشاريع قسم الهندسة المدنية وقسم إنتاج النبات ووقايته، وقسم الطب البيطري، وقسم إنتاج الحيوان وتربيته، ويستفيد من نتائجها ومخرجاتها عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل مديرية خدمات المياه بالقصيم، وفرع وزارة النقل بالقصيم، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم.

وأوضح الدكتور منصور الشريدة عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة، أن هذه المنح البحثية يتم تقديمها لخدمة التنمية في المنطقة، حيث تم توجيهها إلى العديد من الأبحاث العلمية في الأقسام ذات الصلة، حيث تناقش الأبحاث في مجال النقل أسباب ظاهرة التخدد وعلاجها في طرق منطقة القصيم، وفاعلية إعادة تدوير الأسفلت في رصف الطرق، فيما تناقش الأبحاث الخاصة بمجال المياه والبيئة طرق كشف التسريبات في شبكات إمدادات المياه وإستراتيجيات الحد منها، وكذلك التسرب في خزانات المياه الإستراتيجية، وكذلك إدارة حماة الغسيل العكسي من خلال تطوير مواد ماصة جديدة لمعالجة المياه، بالإضافة إلى بحث عن التقنية الخضراء لاستغلال رجيع محطات تنقية المياه بمنطقة القصيم، وتقليل التلوث البيئي الناجم من عنابر الدواجن باستخدام تقنيات حديثة.

وأضاف الشريدة أن الأبحاث تشمل مجال الإنتاج الحيواني، حيث تشمل المنحة بحثًا بعنوان «صورة العناصر النادرة في الأغنام والماعز في منطقة القصيم وعلاقتها بالحالة التناسلية ونظام الإدارة»، إضافة إلى بحث عن تعظيم إنتاجية الأغنام والماعز بتطبيق تقنيات التلقيح الصناعي والسونار وإنتاج التوائم من الأمهات مفردة الولادة، مشيرًا إلى أن العمادة قد دعمت بحثًا في مجال وقاية النبات أيضا عن الإدارة المتكاملة الآمنة لأكاروس الغبير في نخيل التمر بمنطقة القصيم.

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