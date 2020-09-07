مصادر تكشف: هل للشهادات الصحية علاقة بعودة الطيران الدولي؟

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر، أن الشهادات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للأشخاص المغادرين لخارج المملكة لا علاقة لها بعودة الطيران الدولي، مؤكدة أن هذه الشهادات تخص من لديهم أسباب طارئة أو استثنائية، حيث ستطلب منهم الدول التي يتوجهون إليها شهادات مختمة من وزارة الصحة تثبت سلامتهم من فيروس كورونا الجديد «كوفيد19».

وقالت المصادر، وفقًا لـ”الوطن”، إنه ينبغي أن يشمل طلب الشهادة مشهد السفر حين تقديمه على فحص كورونا ويلزم أن يكون تاريخه قبل السفر بـ 72 ساعة.

أما عن المستندات المطلوبة لمشهد السفر فتتضمن: جواز السفر، رقم الهوية أو الإقامة والحدود، وصورة التذكرة، ويكون طلب مشهد السفر عبر أرقام «واتسآب» تم تخصيصها في فروع وزارة الصحة.

وأضافت أنه ليس هناك علاقة بين طريقة طلب مشهد السفر بفتح الطيران الدولي من عدمه، مؤكدة أن الإعلان عن موعد فتح الطيران سيتم من خلال هيئة الطيران المدني حين يتم تحديده.