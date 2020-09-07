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استشاري يحذر من تناول القهوة بعد الوجبات الدسمة.. تُسبب هذا المرض

استشاري يحذر من تناول القهوة بعد الوجبات الدسمة.. تُسبب هذا المرض
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، مدى صحة تناول فنجان من القهوة عقب وجبة العشاء في الولائم، للمساعدة في عملية الهضم.

وقال “النمر” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إن القهوة بعد الأكل الدسم تزيد من نسبة ارتجاع الحمض في المريء.

يشار إلى أن الارتجاع الحمضي يحدث بسبب ارتجاع حمض المعدة إلى المريء مسببًا ألم حارق خلف عظمة الصدر، ومن أعراضه الشعور بطعم حامض في الفم، والتهاب اللثة والأسنان، وسوء رائحة الفم.
وللوقاية من الارتجاع الحمضي يجب تجنب الأطعمة والمشروبات المهيجة للحرقة مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة وغيرها، وكذلك تجنب تناول الأطعمة الحارة.

 

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