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شاب يفقد بصره بسبب استعمال هذا الدواء.. وتنبيه مهم من طبيب عيون (فيديو)

شاب يفقد بصره بسبب استعمال هذا الدواء.. وتنبيه مهم من طبيب عيون (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

روى أحد أطباء العيون المتخصصين، مأساة شاب داوم على استخدام إحدى قطرات الكورتيزون دون وصفة طبية، مما تسبب في إضعاف بصره حتى فقده نهائيًا بإحدى عينيه والأخرى تصارع من أجل البقاء.

وفي تغريدة بحسابه في موقع تويتر، قال الدكتور محمد قوقندي استشاري العيون: إنه فوجئ بأحد المرضى في سن الشباب وعينه تعاني احمرار شديد فلما سأله عن سببها قال إنه يأخذ قطرات الكورتيزون لفترة تزيد عن 10 سنوات وهو مداوم عليها، وعندما سأله عن متابعة الطبيب في استخدام هذا العقار، قال المريض إنه يأخذها منذ زمن بعيد دون استشارة الطبيب.

وبحسب الطبيب، فإن هذا العقار الطبي لا يتم صرفه بدون وصفة طبية، إلا أن المريض يداوم عليها ويقوم بشرائها لمدة 10 سنوات بدون أي وصفة طبية.

وفوجئ “قوقندي” أن العصب البصري بإحدى عيني المريض قد فقدت قدرتها على الإبصار نهائيًا والأخرى العصب البصري فيها شبه تالف تقريبًا، وهي مشكلة تتكرر كثيرًا بسبب استخدام عقاقير طبية بدون متابعة طبيب متخصص.

 

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