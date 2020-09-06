ماذا طلب «الطفل الكفيف» من محافظ حفر الباطن؟

تواصل – فريق التحرير:

طلب الطفل الكفيف محمد السهلي من محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، مواصلة تعليمه ودمجه مع مدارس التعليم العام.

وكان محافظ حفر الباطن قد استقبل بالأمس الطفل الكفيف ووالده بحضور مدير التعليم عايض الرحيلي ومدير التنمية الاجتماعية فلاح العفاسي.

وأكد المحافظ حرص القيادة الرشيدة وبمتابعة من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على تلبية طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل إجراءاتهم بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

ونوه محافظ حفر الباطن بأهمية التزام الجميع بالتعليمات المنظمة لتقديم الطلبات في المحافظة عبر الطرق الرسمية.