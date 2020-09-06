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ضبط مواطنة تمارس العلاج بـ «الطاقة والصوت» داخل فيلا بالمدينة (صور)

ضبط مواطنة تمارس العلاج بـ «الطاقة والصوت» داخل فيلا بالمدينة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الجهات الأمنية بالمدينة المنور، امرأة تمارس العلاج بالطاقة والصوت والمساندة النفسية في فيلا سكنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة، أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنة لممارستها العلاج من خلال الطاقة والصوت وهي ممارسات غير معترف بها، وبشكل غير نظامي بفيلا سكنية بالمدينة المنورة.

وأشار متحدث صحة المدينة إلى ورود بلاغ للشؤون الصحية يفيد بوجود مواطنة تمارس العلاج بالطاقة والصوت بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية (النيابة العامة -الأمن العام) لوضع خطة محكمة للإطاحة بها.

وقال: “توجهت لجنة من الشؤون الصحية بمنطقة المدينة ممثلة في إدارة الالتزام مع الجهات المشاركة مساء اليوم الأحد، وتمت مداهمة الموقع وعثر على المرأة في أحد الفلل السكنية تمارس ممارسات العلاج بالطاقة والمساندة النفسية”.

وتابع متحدث صحة المدينة أن “الفيلا السكنية كان تحتوي أدوات لإصدار أصوات معينة وسرير طبي للكشف السريري وزيوت مختلفة، وتم ضبطها فوراً بعد ثبوت الأدلة والبراهين الجلية بمخالفته لأنظمة المملكة الصحية، وقد أحيلت المذكورة للجهات الأمنية”.

 

 

 

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