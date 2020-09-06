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ضبط مواطن استغل وظيفته واختلس آلاف الريالات من الصرافات الآلية بجدة

ضبط مواطن استغل وظيفته واختلس آلاف الريالات من الصرافات الآلية بجدة
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تواصل – واس:

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها ، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر ، وذلك إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة؛ وذلك على فترات زمنية مختلفة.

وأوضح الغامدي، أن المواطن استغل عمله في نفس البنك كمسؤول عن تلك الأجهزة، وقدرت المبالغ المختلسة بحوالي ( 120.000) مئة وعشرين ألف ريال، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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