«الكهرباء» تعلق على مقطع التشكيك في صحة قراءة عداد أحد المشتركين

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت شركة الكهرباء مع مقطع فيديو متداول تضمن التشكيك في صحة قراءة عداد أحد المشتركين.

وقالت الشركة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر”: “إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول التشكيك بصحة قراءة عداد أحد مشتركينا الكرام، تفيد الشركة السعودية للكهرباء أنه تم إجراء الفحص الفني على عداد المشترك بتاريخ 31/8/2020م (حسب الصورة المرفقة)، وتبين سلامته”.

وأضافت شركة الكهرباء “أنه بعد مراجعة سجلات المشترك اتضح تراكم مبالغ لم يسددها المشترك منذ ٧ أشهر”.

وتابعت شركة الكهرباء “أنه لزيادة اطمئنان المشترك، تم إعادة فحص العداد بحضور المشترك بتاريخ 3/9/2020 (وتوثيق نماذج الفحص بالصور)، وإثبات صحة وسلامة العداد الخاص به، وتؤكد الشركة حرصها على موثوقية الخدمات المقدمة لكافة مشتركيها”.