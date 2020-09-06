الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الكهرباء» تعلق على مقطع التشكيك في صحة قراءة عداد أحد المشتركين

«الكهرباء» تعلق على مقطع التشكيك في صحة قراءة عداد أحد المشتركين
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت شركة الكهرباء مع مقطع فيديو متداول تضمن التشكيك في صحة قراءة عداد أحد المشتركين.

وقالت الشركة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر”: “إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول التشكيك بصحة قراءة عداد أحد مشتركينا الكرام، تفيد الشركة السعودية للكهرباء أنه تم إجراء الفحص الفني على عداد المشترك بتاريخ 31/8/2020م (حسب الصورة المرفقة)، وتبين سلامته”.

وأضافت شركة الكهرباء “أنه بعد مراجعة سجلات المشترك اتضح تراكم مبالغ لم يسددها المشترك منذ ٧ أشهر”.

وتابعت شركة الكهرباء “أنه لزيادة اطمئنان المشترك، تم إعادة فحص العداد بحضور المشترك بتاريخ 3/9/2020 (وتوثيق نماذج الفحص بالصور)، وإثبات صحة وسلامة العداد الخاص به، وتؤكد الشركة حرصها على موثوقية الخدمات المقدمة لكافة مشتركيها”.

مواد ذات صلة

«تنظيم الكهرباء»: من حق المستهلك طلب فحص العداد من مقدم الخدمة بشرط وحيد

«تنظيم الكهرباء»: من حق المستهلك طلب فحص العداد من مقدم الخدمة بشرط وحيد

بالانفوجراف.. 6 حالات يُمنع فيها فصل الكهرباء لعدم السداد

بالانفوجراف.. 6 حالات يُمنع فيها فصل الكهرباء لعدم السداد

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية طلب فحص «العداد»

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية طلب فحص «العداد»

«الكهرباء» توضح خطوات طلب التعويض حال حدوث تلفيات نتيجة انقطاع التيار

«الكهرباء» توضح خطوات طلب التعويض حال حدوث تلفيات نتيجة انقطاع التيار

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة